В Минске начался суд на репетиром Ливянтом и его семьей 4 19.05.2023, 13:36

3,994

Фото: Личный архив

По делу проходят семь человек.

Суд Московского района Минска начал рассматривать уголовное дело об участии в акциях протеста в 2020 году, где обвиняемыми проходят семь человек, среди которых известный педагог и репетитор Евгений Ливянт, его жена и дети, а также руководство репетиторского центра, сообщает правозащитный центр «Весна».

По делу проходят семь обвиняемых, в том числе Евгений Ливянт, его жена, их дочери, зять Ливянта и совладелец центра репетиторского центра Алексей Иванов. Пятеро из них находятся под стражей.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о задержании основателя и совладельца «100 баллов» Евгения Ливянта. Силовики заявили, что в 2020 году он «участвовал в перекрытии дорог и массовых нарушениях порядка» и «предпринял попытку захвата государственной власти» путем участия в Координационном совете, а его центр якобы незаконно осуществлял образовательную деятельность посредством сговора с частной школой.

3 января провластные телеграм-каналы сообщили, что «за нарушения порядка» задержаны дочь Ливянта Анна и ее муж Никита Дрозд, которые в декабре вернулись из Польши. Чуть позже источники «Зеркала» рассказали, что Юлия — супруга Евгения Ливянта — также задержана. После этого появилась информация о задержании преподавателя и индивидуального предпринимателя Алексея Иванова, который совместно с Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».

24 января стало известно, что Ливянта, его родных и Иванова перевели в СИЗО на Володарского. Сообщалось, что в отношении них возбудили уголовное дело по статье 342 УК (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Евгений Ливянт — известный белорусский педагог, репетитор по физике и математике, руководитель репетиторского центра «100 баллов», занимающегося подготовкой абитуриентов к ЦТ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».