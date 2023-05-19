Призрак початка кукурузы 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.05.2023, 13:40

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Можно и не понять, в каком времени находишься.

Странное впечатление производит совещание Путина с министром сельского хозяйства Патрушевым и главами регионов, посвященное аграрным вопросам.

Есть глава правительства Мишустин. При чем здесь Путин? Призрак Хрущева с початком кукурузы в руке и Лукашенко с ведром картошки, встают перед глазами.

По стилю получилась смесь парадной линейки с рапортами об огромных успехах и торжественного заседания, где выступающие славословят любимого руководителя. Хлеба полно, мяса – объешься, молока залейся.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы поблагодарили аграриев страны за урожай прошлого года, а позвольте мне поблагодарить от имени аграриев Кубани, лично вам сказать спасибо, потому что у любого рекорда и результата есть предпосылки!» - так говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Если заменить «Владимир Владимирович» на «Леонид Ильич», то можно и не понять, в каком времени находишься.

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