В Тбилиси начались массовые протесты после прилета первого самолета из РФ 5 19.05.2023, 13:51

5,002

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Митингующие прошли маршем от площади Республики до аэропорта.

Россия и Грузия в пятницу, 19 мая, возобновили авиасообщение. В Тбилиси активисты вышли на протесты.

Об этом сообщают «Новости Грузии» и «Радио Свобода».

Сегодня в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет «Москва - Тбилиси». В аэропорту ужесточили охрану, а на дежурство вывели несколько десятков правоохранителей.

Это первый с 2019 года российский самолет, приземлившийся в Грузии. Это произошло после того, как российский диктатор Владимир Путин отменил запрет на полеты.

Митинги

Из-за возобновления авиасообщения с Россией грузинские активисты устроили протесты возле аэропорта. Митингующие прошли от площади Республики.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2023

Участники акции требуют отменить прямые полеты из России в Грузию. Митингующие принесли флаги Грузии, Украины и ЕС, а также плакаты с лозунгами: «Русский самолет, иди н***й» и «Российский корабль не доставит нас в Евросоюз».

Реакция президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала запретить авиасообщение с РФ.

«Несмотря на сопротивление грузинского народа Россия приземлилась своим нежелательным самолетом в Тбилиси», - написала лидер в Twitter.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия ввела запрет на полеты в Грузии в июле 2019 года после инцидента с депутатом-коммунистом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. После его появление в парламенте Грузии вспыхнула волна протестов.

Российский диктатор Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на полеты 10 мая 2023 года.

В Евросоюзе призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию. В Тбилиси такой шаг Кремля также вызвал критику, однако власти все же возобновили рейсы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».