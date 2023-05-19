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В Тбилиси начались массовые протесты после прилета первого самолета из РФ

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  • 19.05.2023, 13:51
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В Тбилиси начались массовые протесты после прилета первого самолета из РФ
Фото: twitter.com/OCMediaorg

Митингующие прошли маршем от площади Республики до аэропорта.

Россия и Грузия в пятницу, 19 мая, возобновили авиасообщение. В Тбилиси активисты вышли на протесты.

Об этом сообщают «Новости Грузии» и «Радио Свобода».

Сегодня в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет «Москва - Тбилиси». В аэропорту ужесточили охрану, а на дежурство вывели несколько десятков правоохранителей.

Это первый с 2019 года российский самолет, приземлившийся в Грузии. Это произошло после того, как российский диктатор Владимир Путин отменил запрет на полеты.

Митинги

Из-за возобновления авиасообщения с Россией грузинские активисты устроили протесты возле аэропорта. Митингующие прошли от площади Республики.

Участники акции требуют отменить прямые полеты из России в Грузию. Митингующие принесли флаги Грузии, Украины и ЕС, а также плакаты с лозунгами: «Русский самолет, иди н***й» и «Российский корабль не доставит нас в Евросоюз».

Реакция президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала запретить авиасообщение с РФ.

«Несмотря на сопротивление грузинского народа Россия приземлилась своим нежелательным самолетом в Тбилиси», - написала лидер в Twitter.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия ввела запрет на полеты в Грузии в июле 2019 года после инцидента с депутатом-коммунистом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. После его появление в парламенте Грузии вспыхнула волна протестов.

Российский диктатор Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на полеты 10 мая 2023 года.

В Евросоюзе призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию. В Тбилиси такой шаг Кремля также вызвал критику, однако власти все же возобновили рейсы.

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