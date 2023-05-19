Как белорусы самостоятельно слетали в Турцию и сравнили бюджет с пакетным туром 1 19.05.2023, 14:00

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Дорога Минск — Анталья — Минск обошлась в €640.

Из Минска в Турцию легко добраться на чартере «Белавиа» с путевкой по знакомой схеме «все включено». Такой недельный отдых на двоих в турфирмах в конце апреля стоил от €1200—1400 в четырехзвездочном отеле. Мы же выбрались к Средиземному морю самостоятельно, чтобы насладиться почти пустыми пляжами, теплым солнцем и отборной клубникой по доллару за килограмм. Но получилось ли сэкономить? Об этом пишет журналист «Онлайнера» Яна Полонская

Билет за $82 в одну сторону — это реально?

Что может быть прекраснее, чем холодными мартовскими вечерами мечтать о солнце, море и отдыхе… в апреле? Несколько лет назад я провела пару апрельских недель в Черногории. Ленивые прогулки вдоль моря, когда уже тепло, но еще не жарко, туристов немного, поэтому можно спокойно посетить основные достопримечательности. Особую атмосферу создают местные жители, которые выходят на прогулку с собаками и сидят в прибрежных кафе, потягивая кофе.

В начале марта была мысль улететь из Минска в Стамбул регулярным рейсом «Белавиа». В то время белорусский авиаперевозчик предлагал доставить туда и обратно примерно за 950 рублей на человека ($340). Плюс около $30 стоил внутренний перелет Стамбул — Анталья. То есть на дорогу ушло бы около $800 на двоих.

Но мы пошли другим путем. В начале марта в приложении Aviasales появлялись крайне привлекательные предложения улететь в Анталью из Москвы за $65—80 (и примерно за столько же обратно). Правда, это были ближайшие мартовские даты. Была надежда, что ближе к поездке мы выловим такие же приятные цены и на апрель.

Но ожидания оправдались только наполовину. В итоге мы купили билеты на конец апреля Москва — Анталья по $175 и Анталья — Москва по $82.

Сюда же добавим по $75 в эквиваленте на поезд «Ласточка» до Москвы и обратно плюс билеты на аэроэкспресс от ж/д вокзала до аэропорта в Москве (около $30). В итоге с округлениями на путь от Минска до Антальи и обратно на двоих пришлось потратить около $700.

С самого начала идея поездки состояла в том, чтобы держаться подальше от резерваций отелей «все включено». Хотелось снять апартаменты, ходить в магазин, готовить еду самостоятельно. И даже выучить хотя бы несколько слов на турецком, что уж там!

Для размещения мы выбрали поселок Авсаллар примерно в 100 километрах от Антальи. Апартаменты бронировали на Booking.com, квартира с большой кухней-гостиной и отдельной спальней, а также с огромным балконом обошлась в €335 на 10 дней. Это был конец апреля, ближе к сезону цены будут другими.

Из аэропорта и обратно мы заранее заказывали трансфер — это еще плюс €50 на двоих туда-обратно.

Гуляя по нашему поселку, мы заметили, что все дома разные, но общая стилистика сохраняется и концепция жилого пространства плюс-минус одинаковая. Каждый дом имеет свою огороженную территорию, где будут просторная автостоянка, бассейн, крытая беседка, иногда детская площадка и, конечно, деревья, газоны, цветы. Первые этажи комплексов отданы под спортивные залы, сауны и хамам, другие общие помещения.

Плюс-минус все это мы нашли и в нашем месте для размещения, хотя бассейн еще стоял поросший илом (его чистку планировали на май). В самих апартаментах было все для комфортной жизни: мебель, необходимая техника, посуда, оборудованная кухня. Кстати, забронировать жилье на Booking.com с территории Турции не получится, поэтому лучше озаботиться этим вопросом заранее.

Что с ценами на продукты?

Турецкая кухня не разочарует любителей хорошо поесть. Это свежие продукты, насыщенный вкус, яркая подача и щедрые порции.

Не совершайте нашу ошибку и не обещайте себе не переедать. Я-то рассчитывала, что, оторвавшись от системы «все включено», мы будем вести себя сдержанно и питаться умеренно. Обещание пришлось нарушить в первый же день. Да, вдали от отелей с бесконечным потоком еды приходится немного поднапрячься, чтобы обеспечить себя хлебом насущным. Но только немного.

Турецкая лира в последнее время сильно обесценивается, курс к основным валютам постоянно меняется. В конце апреля за $1 в обменниках на турецком побережье давали 19 лир, за €1 — 21. Кстати, в будние дни обменивать валюту выгоднее. В аэропорту, как это обычно бывает везде, курс не самый лучший. Если заказать такси или трансфер заранее, можно обменять свои деньги на лиры позже.

Первое, что мы делаем, — отправляемся в ближайший супермаркет. Дальше будет много цен в турецких лирах. Чтобы было проще ориентироваться: 10 лир — это примерно 1,5 белорусского рубля.

Покупаем 400-граммовую упаковку кефте (котлеты из баранины) за 100 лир (15 рублей), литр оливкового масла за такую же цену, большую 800-граммовую банку оливок за 45 лир (6,7 рубля), десяток яиц за 30 лир (4,5 рубля), пару пачек молотого кофе по 100 граммов за 50 лир (7,4 рубля) и полкило полумягкого сыра типа моцареллы за 80 лир (12 рублей).

В овощной лавке запасаемся помидорами по 30 лир (4,5 рубля) за килограмм. Добавляем пару килограммов ароматных турецких апельсинов — всего на 40 лир (6 рублей). И в пекарне по дороге берем хлеб и пончики в сладком сиропе на 60 лир (9 рублей). Мимо пончиков не пройти, они очень популярны во время священного месяца Рамадан, а это было то самое время.

Итого наши траты — примерно 465 лир, или около 69 рублей. Очень легко готовим обед с котлетами, салатом с помидорами и хлебом, кофе и десертом. И на ближайшие дни мы обеспечены завтраками (яйца, сыр, хлеб, кофе, апельсины), помидорами для салата и оливками. Чай в Турции продают большими полукилограммовыми упаковками по цене 40—80 лир (6—12 рублей). Но мы предпочитаем кофе, а чая нам хватает во время походов по кафе.

Заполнив холодильник, каждый день самостоятельно готовим курицу или баранину, запекаем и тушим овощи, делаем свежие салаты. А еще поедаем сладости (например, лукум), знаменитые турецкие бублики симиты и фрукты. Завтракаем дома, хотя при желании можно заказать в кафе турецкий завтрак kahvaltı (еда «перед кофе») — принесут яичницу и много маленьких тарелочек с сыром, ветчиной, овощами, оливками, маслом, джемом, медом, орехами, фруктами. И, конечно, подадут хлеб или симиты и не одну чашку чая. По моим впечатлениям, после такого завтрака обедать не захочется.

И еще немного про цены в супермаркетах. Двухлитровая упаковка натурального йогурта или айрана обойдется в 40—50 лир (6—7,5 рубля). Каймак (очень жирные сливки, близко к маслу) стоит 40 лир (6 рублей) за 150 граммов. Стоимость десятка яиц варьируется в диапазоне 25—50 лир (3,7—7,5 рубля). Куриное мясо — 60—120 лир (9—17,8 рубля) за килограмм. А вот при покупке баранины придется раскошелиться: например, за килограмм бараньих ребер попросят 400 лир (59 рублей). Кефте в мясной лавке обойдутся в 300—320 лир (44,5—48 рублей) за килограмм.

Первое, что бросилось в глаза на рынке в Авсалларе, — огромное количество клубники. На входе — по 35 лир (5,2 рубля), а немного дальше — уже по 3 рубля, причем такого же качества. Берем, и побольше! Дома почти 3 килограмма клубники уходят за день.

Хорошие помидоры можно купить по 3 рубля за килограмм, перцы, белокочанную капусту и баклажаны — от 1,5. Картофель продается по 2,2 рубля за килограмм, цветная капуста — по €1,2.

Килограмм отборных фиников обойдется в 43 рубля, примерно такая же цена на фисташки, кешью, грецкие и другие орехи.

Турки научились выращивать по четыре-пять урожаев в год, и стоимость витаминной продукции зависит только от объемов ее производства. Условно говоря, если мало на рынке помидоров, цены подрастают, но как только созрел новый урожай — приходи и ни в чем себе не отказывай.

Раз в день мы ели вне дома — во время обеда или ужина, как получалось. Шаурма стоит около 80—100 лир (12—15 рублей). Ради разнообразия можно перекусить турецкой лепешкой гезлеме с различными начинками (картофелем, сыром, шпинатом) за 50 лир (7,5 рубля).

Самые распространенные супы — из чечевицы и куриный — стоят в пределах 10—12 рублей за порцию. Распространены витаминные бары, которые завлекают прохожих обилием ярких фруктов. За стакан апельсинового фреша торговцы попросят 25—30 лир (3,7—4,5 рубля).

Отдельный разговор — рыбные блюда. Два раза мы посещали рыбные рынки, при которых есть небольшие рестораны, где свежие дары моря вкусно зажарят и эффектно подадут. Такой рынок есть в центре Аланьи.

Стоимость приготовленной рыбы — от 100 лир (15 рублей) за порцию, рыбный суп — около 70 лир (10,5 рубля), салаты — от 50 лир (7,5 рубля). В общем, на 60—75 рублей можно наесться.

Цены на пахлаву варьируются в диапазоне 200—350 лир за килограмм (30—52 рубля). Две порции по два кусочка с чаем обойдутся нам примерно в 70—80 лир (10—12 рублей).

С началом сезона цены в кафе и ресторанах заметно подрастают, но это будет потом. В конце апреля наш средний чек на еду вне дома на двоих — по €20 в день (считаем в евро, чтобы потом сопоставить самостоятельные траты с путевкой). Примерно такая же сумма шла на походы по магазинам, хлебным и мясным лавкам и рынкам. Итого на питание за 10 дней мы потратили около €400.

Сколько закладывать в бюджет на развлечения?

Это будет зависеть от ваших интересов.

Что касается отдыха на море, вода в апреле еще холодная, но люди купаются, и это не геройство. Мы купались почти каждый день. Первое погружение стоп в воду — ощущение «бр-р-р, как же холодно». Через пару минут становится теплее, заходишь все дальше. И когда осмеливаешься погрузиться, ощущение холода проходит, на 10—15 минут активного плавания хватает. А потом приятно погреться под уже жарким солнцем.

Из других развлечений — прогулки по своему поселку, посещение любимой кондитерской, любование закатами у моря, погружение в атмосферу туристических мест, где бойко идет торговля трикотажем, сумками и сувенирами. Пару раз мы выбирались в соседние поселки, гуляли, заходили в мечети. Добраться несложно — на долмуше (маршрутке) примерно по евро за билет.

Один день мы посвятили поездке в Аланью. Погуляли по городу и по набережной, сходили к маяку. А потом на фуникулере забрались на гору (€6 за билет в одну сторону), изучили крепость, оценили вид на Аланью с высоты и спустились обратно, чтобы наградить себя обедом на рыбном рынке.

Открытием стал город Газипаша — тот самый, где находится аэропорт Аланьи. Кстати, взлетная полоса проложена прямо над трассой, и это впечатляет. Чтобы туда добраться, мы взяли в аренду автомобиль за €20 — не новый, на «механике», но ехал вполне сносно. Стоимость бензина — около 21 лиры (примерно 3 рубля) за литр.

В один из дней мы снова взяли авто в аренду (уже за €30) и отправились в античный город Сиде. В музей не ходили, а вот остатками древней крепости, руинами огромного театра и мраморными колоннами греческого храма Аполлона налюбовались вволю. Бесплатно.

Здесь повсюду идут раскопки и строятся новые улицы с домами под старину, чтобы завлекать многочисленных туристов.

В чем плюс поездки в апреле — думаю, что летом осматривать достопримечательности из-за жары невмоготу. И, конечно, людей намного больше, что тоже не добавляет кайфа.

Сэкономили или нет?

Пожалуй, здесь можно подвести черту под бюджетом поездки. На дорогу, трансфер, размещение и питание мы потратили €1525 за 10 дней.

Бюджет поездки

Дорога Минск — Анталья — Минск — €640

Трансфер из аэропорта и обратно — €50

Аренда жилья — €335

Питание — €400

Развлечения — €100

Итого — €1525 на двоих

Возможно, за такие же деньги мы нашли бы в конце апреля и тур на двоих с вылетом из Минска в отель «все включено», так что вопрос скорее не в экономии, а в формате отдыха, который вам нравится.

Конечно, летом на такой бюджет рассчитывать будет сложно. В туристический сезон цены идут вверх — если ехать в июне на 10 дней в четырехзвездочный отель, путевки начинаются от €2000 на двоих.

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