Симоньян запаниковала из-за бандероли со «следами взрывчатки»10
- 19.05.2023, 13:58
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Внутри оказался неоднозначный предмет.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян 19 мая в своем телеграм-канале заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки.
«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — написала Симоньян.
Она добавила, что следы обнаружила служба безопасности, и теперь в этом разбирается полиция.
Чуть позже Симоньян уточнила, что бандероль прибыла из Гонконга — без взрывного устройства, и показала, как она выглядела. Внутри оказался неоднозначный предмет.
«Говорят, это некая вибропуля для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», — написала пропагандистка.