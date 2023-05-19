«Люди стали пересматривать мои старые ролики и писали, какой я харизматичный» 19.05.2023, 14:21

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Белорус стал знаменитым после публикации в Instagram видео о разговоре с психологом.

Около полугода актер и блогер Василий Рихтер упорно публиковал в Instagram ролики, но они не приносили ни просмотров, ни монетизации. Однако ситуация круто изменилась в конце апреля. Василий опубликовал видео, посвященное диалогу психолога и клиента, которое собрало почти 5 млн просмотров и задало тренд в TikTok. Автор признается, что после такого прорыва ему начали предлагать рекламировать камины, продвигать различных коучей. Правда, от предложений он пока отказывается и рассчитывает, что с помощью своего Instagram сумеет реализоваться в творчестве, пишет onliner.by.

Стоп, а кто такой вообще Василий Рихтер?

Василий родился в Лунинце. После учебы в школе получил диплом в политехническом колледже и даже успел отработать год электромехаником по распределению на «Интеграле».

— Я всегда был артистичным, но, когда мне об этом говорили, стеснялся. Например, если мне предлагали попробовать себя в качестве модели, отвечал: «Да ну! Какая модель? Вы что?» Осознание, что хочу поступать в Москву, во ВГИК, пришло где-то на втором курсе колледжа. По совету одного продюсера я начал ходить на актерские курсы, после чего попал в актерскую тусовку, и пошло-поехало. В итоге я поступил на бюджет во ВГИК, — говорит Василий. — Мне нужно было еще отработать год на «Интеграле», но из-за поступления меня отпустили.

После окончания института кинематографии Василий начал сниматься в кино (к примеру, появился на экране в драме «Верность» Нигины Сайфуллаевой), играл в театре на Перовской, однако работа денег не приносила, и парень в какой-то момент стал пробовать себя в качестве ведущего мероприятий. Параллельно он решил продвигать себя через Instagram и начал записывать рилсы — видео развлекательного характера.

— Они очень легко делаются, и моих навыков хватает, чтобы их создавать и делиться своим опытом с другими. Мои рилсы — о личных загонах, стереотипах, неуверенности в себе. Грубо говоря, в этих роликах мой внутренний оптимист разговаривает с внутренним пессимистом, и я в своеобразной форме выношу этот диалог наружу. Полгода я снимал, учился, думал, прорабатывал, а потом залетел мой мемасный ролик с туристической палаткой. Позже снял еще три, среди них и был тот самый разговор с психологом.

Сюжет ролика под названием «Суть всей работы с психологом» весьма прост. Василий как будто общается со своим внутренним психологом, и между ними разворачивается следующий диалог:

— А что, так можно?

— Можно.

— А это вообще нормально?

— Нормально.

— А если осудят?

— Да *** [все равно].

Как поясняет парень, на создание такого видео его вдохновила собственная терапия и ролик от одного белорусского блогера в формате диалога с реальным психологом.

— Но я не думал, что это — суперролик, и вообще не понимал, что это мемасная тема, которая залетит, — убеждает актер. — Но он буквально сразу начал собирать просмотры. За первые пару часов набрал 50 тысяч, и я понял: он залетит. После него и другие начали набирать обороты по просмотрам.

И как это приняла аудитория?

Положительно. Василий признается, что на него подписалось огромное количество психологов и ему начали предлагать сотрудничество.

— Было очень много поддержки. Люди стали пересматривать мои старые ролики и писали, какой я харизматичный. И это было приятно. Оказывается, я кое-что делать умею, — смеется Василий. — Что касается монетизации, мне предлагали рекламировать камины, записать сторис о заведениях и часто предлагают прорекламировать мотивирующих коучей. Но я пока воздерживаюсь: хочу быть сам наставником, учить, как записывать рилсы, и на этом зарабатывать. Возможно, начну [зарабатывать с помощью рекламы] чуть позже, когда подписчиков страницы станет побольше.

Но это не все. У Василия нет своего аккаунта в TikTok, но он все равно умудрился задать там тренд. Кто-то из юзеров закачал его видео на свой канал, после чего тиктокеры массово стали использовать его голос в своих роликах. Всего таких более 14,7 тыс. публикаций. Вот, к примеру, видео, которое снял белорусский поп-исполнитель Саша Немо. В нем он шутит о сочетании молока и колбасы.

— Честно говоря, без понятия, кто это сделал, и я, если честно, не знал, что запустил тренд в TikTok. Я все же делал ставку на Instagram, мое окружение в TikTok не сидит, — объясняет блогер. — Но теперь хочу там зарегистрироваться, залить ролик, чтобы люди все-таки понимали, что это именно мой тренд.

— Рассчитываешь, что благодаря своему инстаграм-аккаунту поступит любопытное предложение из театра или кино? — уточняем у нашего героя.

— Конечно. Все для этого и делается в первую очередь. Я из профессии не уходил. Просто у актеров бывают такие времена, когда у них нет проектов. Но это, скажем так, нюансы профессии.

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