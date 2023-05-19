Появилась первая белорусская малина
- 19.05.2023, 14:34
Цены на ягоду шокируют.
Неделю назад уже можно было купить первую белорусскую клубнику. Теперь настала очередь малины, но, как обычно в начале сезона, цены на нее роскошные.
Это малина из теплицы в Березе Брестской области, показывает Instagram Комаровки, пишет «Онлайнер».
За коробочку просят 14,99 рубля, там примерно 300 граммов. За килограмм придется отдать 50 рублей.
Из ягод пока нет ничего дешевле клубники — белорусскую сейчас продают по 25 рублей за килограмм, цены на греческую начинаются от 10 рублей.