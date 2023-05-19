Гиркин предрек совместный парад ВСУ и НАТО на Красной площади 19.05.2023, 14:44

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Диверсант заволновался из-за решения США по истребителям F-16 для Украины.

Из Вашингтона поступают четкие сигналы того, что в скором времени у ВСУ могут появиться НАТОвские истребители F-16. Новость вызвала болезненную реакцию у российского диверсанта, полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина (Стрелкова).

Он заговорил о неминуемом поражении России в Украине, передает Диалог.UA.

Газета The New York Times сообщила, что Вашингтон позволит союзникам передать Украине F-16. Такой страной могут стать Нидерланды, которые ранее говорили о желании поделиться боевой авиацией с Киевом при условии согласия США. Теперь это согласие, видимо, получено.

Новость вызвала недовольство Стрелкова. Он заподозрил, что в самое ближайшее время Украина обзаведется НАТОвской авиацией и дальнобойными ракетами, что для РФ означает неминуемое поражение.

«Вот и до F-16 дело дошло. Прогнозирую, что еще до осени ВСУ получат и дальнобойные (до 500 км дальности) ракеты. А в будущем году, если наши изумительные люди не попытаются безоговорочно сдаться раньше, в Украину зайдут войска НАТО. Главное для кремлевских к*етинов - просто ничего не делать и тогда война кончится совместным парадом ВСУ и НАТО на Красной площади... И я уже не шучу ни разу», - пожаловался российский диверсант.

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