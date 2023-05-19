Теперь не такие дерзкие: как на летчиков РФ повлиял брянский самолетопад 19.05.2023, 15:04

Тактика авиаударов изменилась.

В Брянской области РФ 13 мая «что пошло не так» и 2 самолета и 3 вертолета просто упали на землю. Сообщалось об 11 погибших, их имена уже известны.

Этот инцидент изрядно ударил по психике российских террористов, в частности, пилотов, которые теперь под страхом реальной угрозы для жизни вынуждены подниматься в небо.

Об этом «24 каналу» рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные суда с Брянщины наносили удары управляемыми авиабомбами весом 500 и более килограммов по украинским регионам – Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

«Они продолжают наносить удары авиабомбами, продолжают делать это по всей линии фронта, тактическая авиация активна. Но, вероятно, российские летчики и их командование не так дерзко это делает. Что-то им теперь мешает это делать», – прокомментировал Игнат.

Тем не менее летчику для совершения обстрелов нужно приблизиться к государственной границе. Чем ближе он приближается к линии боевого столкновения, тем дискомфортнее он будет чувствовать себя, понимая, что может что-то случиться.

Если самолеты не будут приближаться к границам или линиям столкновения, бомбы будут падать ближе, на линию фронта.

Запал террористов будет спадать

Игнат рассказал, что в самолетах сейчас в России, к сожалению, нужды нет. Но сбитые Су-34 и Су-35 – это новейшие самолеты, которые стоят десятки миллионов долларов за одну единицу. Это мощное оружие и ощутимая потеря для оккупантов.

Другой сбитый военно-транспортный вертолет и два вертолета РЭБ – это также достаточно редкая техника для россиян. Ведь это не просто летающие вертолеты, это вертолеты, обеспечивающие работу ударных групп благодаря специальному оборудованию.

«Безусловно, лётный состав тоже пострадал. Летчика не подготовишь так быстро. Чтобы стать пилотами, садистами – для этого тоже нужно время для того, чтобы подготовить их бесчеловечные качества. Поэтому, безусловно, дерзость России, вероятно, будет все меньше и меньше во время бомбардировок Украины», – добавил Игнат.

Он вспомнил, что российские паблики уже промониторили имена лётного состава, признали этот день «черным днем российской авиации». Версий по поводу инцидента у россиян чрезвычайно много: от дружеского огня до российских партизан и украинского ПВО.

В то же время украинский Генштаб эту российскую потерю к собственным достижениям не прибавил.

Что известно о самолетопаде на Брянщине

Сначала 13 мая российский вертолет упал в городе Клинцы Брянской области, что недалеко от российско-украинской границы. Место его падения было в частном секторе. На месте был виден столб черного дыма. Как сообщали российские СМИ, в результате падения погибли два пилота.

Следующий вертолет упал в поселке Сурецкий Муравей Клинцовского района. А дальше самоликвидировались истребители Су-34 и Су-35.

В целом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ подтвердил, что враг потерял 2 самолета и 3 вертолета. Он предполагает различные варианты их ликвидации: от работы российских партизан до работы истребителей, украинской или российской ПВО, ПЗРК и т.д.

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