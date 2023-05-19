Сколько придется заплатить белорусам, чтобы выехать на природу с шашлыком 2 19.05.2023, 15:34

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Подсчитаны все затраты на отдых с шампурами.

Лето – это время отдыха на природе, и конечно же, пора шашлыков.

Журналисты Myfin.by прошлись по магазинам и изучили предлагаемый ассортимент всего того, что необходимо для пикника.

Выбираем мангал

Среди множества видов мангалов несложно и растеряться. Но специалисты все как один отмечают, что лучшими мангалами считаются те, которые имеют стенки толщиной 3-5 мм. Сталь у таких изделий не деформируется со временем.

Более длительный срок службы по сравнению с остальными будут иметь чугунные конструкции. Правда, у них есть один недостаток: большой вес, и это неразборные модели. Такой мангал лучше брать себе на дачу, он прослужит очень долго – порядка 10 лет.

Если же вы планируете приобрести мангал для выездов на природу, вам больше подойдут переносные разборные модели. Их обычно изготавливают из листовой стали толщиной 1-3 мм.

Цена вопроса

Мангалы есть на любой вкус и кошелек. Широкий ассортимент предлагают многие интернет-магазины. Цены на разборные мангалы стартуют от 25 руб. (если очень постараться, можно найти и за 15 руб.). Есть модели и за 170-200 руб. Как правило, они достаточно прочные, часто к ним дополнительно прилагаются шампуры и решетка. Модели от 300 руб. и выше выполнены из стали 3-5 мм и чаще всего являются стационарными.

Приобретая мангал, учитывайте, что дешевые варианты чаще всего окажутся одноразовыми и переживут лишь несколько пикников.

Еще для пикника на природе понадобятся шампуры, решетка для барбекю, уголь и средство для розжига.

Набор шампуров (6 шт.) обойдется в 12 – 35 руб.

Решетки для мангала стоят от 25 до 90 руб.

Мешок с углем весом 3 кг можно купить за 7-9 руб. Жидкость для розжига (500 мл) обойдется от 4 руб.

В магазины за шашлыком

Следующий шаг – выбираем мясо для шашлыка. Его рекомендуют покупать примерно из расчета 300 г продукта на человека.

Крупные магазины продают маринованное мясо для шашлыка собственного приготовления круглый год, но в сезон, как правило, выбор больше. Если вам не хочется возиться с маринадом самостоятельно, то это вполне приемлемый вариант. Чаще всего, в магазинах можно встретить шашлык из свинины и курицы. Говядина встречается очень редко. Самые распространенные маринады – майонезный и луковый.

Мы прошлись по нескольким магазинам и посмотрели, какие полуфабрикаты для пикника там продают и сколько они стоят.

В «Евроопте» мы нашли несколько видов маринованного мяса. Самым дешевым оказался шашлык из свинины под названием «Знатный» по цене 11,49 руб. за кг., а самым дорогим «Аппетитный» – 15 руб. за кг. Как отметила продавец магазина, люди берут либо полуфабрикаты, либо покупают мясо, чтобы приготовить шашлык.

«Большим спросом, по моим наблюдениям, пользуется мясо из тазобедренной и лопаточной части. Хотя берут и мясо на кости, и шею. В общем, кому как позволяет бюджет», – уточнила она.

В одном из отделов магазина мы также нашли витрину с гриль-колбасками по цене 12-14 руб. за 1 кг.

Следующим на пути журналистов оказался магазин «Санта». Там мы обнаружили также различные виды шашлыка, как из свинины, так и из курицы.

К примеру, магазин предлагает приобрести шашлык из свинины «Полесский» за 11,49 руб. за кг., шашлык из свинины с зеленью –13,39 руб., шашлык из филе птицы с овощами – 14,99 руб. за кг, шашлык из мяса цыплят-бройлеров мелкокусковой (бедро) в маринаде – 12,99 руб. за кг.

Сотрудник магазина рассказала, что основные покупатели шашлыка – мужчины. Спросом пользуются все виды готового шашлыка.

Настоящим разнообразием маринованного мяса порадовал «Green». Здесь мы нашли самый больший ассортимент. Приводим цены.

бедрышки куриные в лимонном маринаде – 13,99 руб. за кг,

стейк из рульки в маринаде – 9,39 руб. за кг,

шашлык из свиной лопаточной части – 17,99 руб. за кг.,

шашлык из свиной филейной части – 19,99 руб. за кг.

Самым дорогим оказался шашлык свиной из шеи в маринаде «дикий чеснок» – 24 руб. за кг.

Кроме этого, мы обнаружили еще одну витрину, где представлены готовые полуфабрикаты от белорусских мясокомбинатов. Здесь и ведра с шашлыком в майонезе с зеленью от Слонимского мясокомбината за 15,39 руб. (цена за кг), и шашлык «Восточный» (13,32 руб. за кг) и «Для пикника» (15,79 руб. за кг) от Славянского мясокомбината.

– Шашлычный сезон уже вовсю начался. Самый ажиотаж на маринованное мясо для пикников – вечер пятницы. Берут все: курицу, шею, лопаточную часть, – поделилась наблюдениями продавец магазина.

Несмотря на разнообразие «готовых» шашлыков в магазинах, его можно сделать и самостоятельно. Приводим цены на свинину: 1 кг корейки обойдется примерно в 13 руб., 1кг шейной части – 15-16 руб., 1 кг тазобедренной части – 10-11 руб. Ну а если денег немного, можно сделать шашлык из курицы. Идеально подойдут для него куриные голени и бедра. К примеру, бедро куриное можно купить за 6-7 руб. за кг, голень куриная обойдется примерно в 7 руб за кг.

Что еще можно взять с собой?

Кроме шашлыка, на пикник еще обычно берут хлеб, овощи, питьевую воду, соки, соусы для шашлыка. Также обязательно включите в список одноразовую посуду, салфетки, мешки для мусора и ножи.

Итоговый бюджет для пикника с шашлыком выходит в следующем ценовом диапазоне: от 83 руб (самый недорогой мангал с шампурами плюс 2 кг куриного мяса) до 478 руб (в варианте с долгосрочным стационарным мангалом и вырезкой свиной филейной части 2 кг). Если брать только ингредиенты, то можно уложиться в бюджет 20 руб с куриным мясом с овощами, либо потратить на более изысканные блюда около 60 руб с дорогой мясной вырезкой.

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