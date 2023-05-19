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Что будет происходить в Беларуси, если Лукашенко внезапно умрет?

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  • 19.05.2023, 15:47
  • 6,712
Что будет происходить в Беларуси, если Лукашенко внезапно умрет?

Прогноз.

Состояние здоровья Лукашенко вызвало настоящий ажиотаж в СМИ и среди белорусов. Что будет происходить в Беларуси в случае внезапной смерти узурпатора? Своим мнением с Telegram-каналом «Баста!» поделился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Миллионы белорусов вышли бы на улицы ликовать и пить шампанское, узнав о смерти ненавистного диктатора. Но война в Украине и практическая оккупация российскими войсками территории страны изменило ситуацию.

Думаю, что в любом случае белорусы будут пить шампанское, но, скорее всего, у себя на кухнях.

Конечно, мало смерти диктатора, чтобы в стране произошли мгновенные изменения. Но, безусловно, такие события ускорили бы развал режима в Беларуси, и это стало бы толчком для падения путинского режима.

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