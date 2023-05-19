Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине 19.05.2023, 15:54

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Какие изменения на фронтах?

Украинские военные держат под контролем юго-западную часть Бахмута. Впрочем, ожесточенные бои продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Украинские военные смогли продвинуться на севере и юге в Бахмутском районе примерно на 20 квадратных километров. Так, за прошедшие сутки наши бойцы освободили примерно 500 метров к северу от Бахмута и 1 километр - к югу.

Тем временем россияне пытаются вести ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, а также северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области.

В то же время, ситуация в Херсонской и Запорожской областях остается стабильной. Однако оккупанты продолжают бить по украинским позициям.

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