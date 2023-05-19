Воин-штурмовик ВСУ: Мы загоняем россиян в бахмутский капкан 19.05.2023, 16:13

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Юрий Сиротюк

В самом Бахмуте тяжелейшие бои, украинцы же атакуют по флангам.

В последние дни украинские воины достигают значительных успехов на Бахмутском направлении. Украинские защитники отбросили врага на сотни метров и продолжают понемногу продвигаться вперед. О ситуации в районе Бахмута, обороне города, а также боях у Хромового Донецкой области рассказал «Апострофу» военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, политический и общественный деятель Юрий Сыротюк.

– Как бы вы сейчас прокомментировали то, что происходит в Бахмуте и вблизи него?

– Идут очень тяжелые бои в городе, враг просто стирает с лица земли все живое в Бахмуте. Город фактически превращен в руины. Там противник использует комбинированную тактику огневого вала, то есть таких постоянных шквальных атак, бомбардировок, танковых ударов по уже разрушенным домам, где сохраняются позиции Вооруженных сил Украины. Ситуация очень сложная и очень тяжелая.

На флангах за последние недели, когда противник истощился своими глупыми атаками, чтобы взять город к 9 мая, противник пытался перерезать пути поставки, в частности, на Часов Яр и Хромово, и в сторону Константиновки… На флангах противника отбросили. Мы действительно продвинулись достаточно далеко. Если раньше противник доходил до самого села Ивановского, пытался перерезать трассу, то мы действительно очень далеко отбросили врага. Мы это знаем не по сообщениям руководителей, а своими ногами вынуждены двигаться постоянно вперед.

Противник пытается стабилизировать ситуацию: бросает туда офицеров, пытается перебросить подкрепление. Тоже идут тяжелые бои. В настоящее время противник активно использует артиллерию, но на флангах ситуация стабилизирована. Никакой угрозы оцепления бахмутского гарнизона нет, перерезания путей нет. Здесь действительно инициатива в наших руках и сейчас враг пытается стабилизировать ситуацию на флангах. Но в городе очень тяжело.

– Удается ли закрепляться на тех территориях, с которых удалось изгнать врага?

– Конечно, мы продвигаемся вперед и сразу же закрепляемся. Потому что при продвижении вперед противник активно ведет минометный, артиллерийский огонь, подтягивает тяжелую бронетехнику, танки. Поэтому мы всегда должны закрепиться, потому что есть участки, где мы вплотную к противнику закрепляемся. Но сейчас инициатива в наших руках. Посадки, где еще буквально вчера находился противник, усыпаны трупами врага. Нравственный дух у противника не очень высок, он истощен.

Мы постоянно, двигаясь вперед, подтягиваемся вперед к новым позициям, подтягиваемся. Мы, например, за время, пока мы находимся на том фланге, несколько раз вперед подтягивались. И на 800 метров, и по километру, сейчас снова вперед выдвинулись. В этом направлении мы двигаемся вперед и на ходу стараемся строить позиции. Пока это неглубокие окопы, норы. Больших позиций нет, но их и быть не может, потому что мы не планируем останавливаться на этих рубежах. Мы планируем двигаться дальше вперед.

– Какая сейчас ситуация вокруг Хромового? Если смотреть на карту, то большинство таких продвижений – в сторону Клещиевки. А что касается Хромового, то там наоборот в последние дни россияне продвигались. Что вы можете рассказать нам?

– Мы находимся как раз в том направлении, где мы продвигаемся, – на южном фланге. Ранее находились на северном фланге. Там идут очень трудные встречные бои. Надо понимать, что всякий раз, когда мы атакуем, противник пытается атаковать. Каждый раз, когда противник атакует, мы пытаемся контратаковать. Там идет очень тяжелая борьба за изгиб дороги, который через Хромовое из Бахмута идет на Часов Яр. Соответственно, то мы выбиваем противника, и он бежит оттуда, мы поджимаем, то противник пытается обратно вернуть позиции, чтобы держать ту дорогу под огневым контролем. Враг наивно думает, что это наш ключевой путь поставок, хотя на самом деле это не так.

Более того, наконец высох грунт. Еще недели две назад здесь было очень тяжело, потому что были дожди. Окопы были залиты водой, двигаться технике было невозможно, только гусеничная техника могла двигаться. Сейчас уже полевые дороги подсохли, то есть с поставкой нет проблемы.

Там ситуация очень динамичная – постоянно идут наши атаки, контратаки противника. Противник пытается огрызаться и на южном фланге. К счастью, у него ничего не выходит, он несет потери. Есть много уничтоженных врагов, есть враги, которые захвачены в плен, достаточно ценные кадры российских оккупантов, захваченные в плен. На нашем участке по флангу их атаки пока безрезультатны. А на севере – в районе Хромового – ситуация очень динамичная, бывает так, что меняется несколько раз в сутки.

– Ваши собратья из 3-й отдельной штурмовой бригады сообщают, что провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000 метров, а глубина – 700 метров. Как появление такового плацдарма на поле боя повлияет на ситуацию?

– Очевидно, что когда речь идет о самом городе Бахмут, здесь очень важно расширять плацдарм присутствия Вооруженных сил Украины, Сил обороны, потому что чем меньше участок города мы занимаем, тем больший и плотный артиллерийский огонь может вести противник. То, что мы сейчас отодвигаем противника на флангах и осваиваем господствующие высоты вокруг города, создает благоприятные условия – противник в городе оказывается в огневом капкане. То, что мы в городе расширяем сферу своего влияния, способствует меньшей интенсивности артиллерийского огня.

Невозможно удержать Бахмут, находясь в глухой обороне. У нас здесь постоянно динамичная, позиционная, активная оборона, которая подразумевает постоянные контрнаступательные удары, действия, выпады в сторону врага. Ибо только так можно здесь удержаться. Если ты будешь находиться на одном месте, противник очень быстро уничтожит тебя ударами авиации, тяжелой артиллерии и танков.

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