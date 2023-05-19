«Телефоны, бытовая техника»: США объявили о новых экспортных ограничениях против Беларуси и РФ 3 19.05.2023, 17:13

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Под ограничения попало более 1200 позиций.

Соединенные Штаты Америки объявили о новых экспортных ограничениях против России и Беларуси. Теперь в эти страны будет запрещено ввоз телефонов, диктофонов и бытовой техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу постановление Бюро промышленности и безопасности США.

- Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь будут нуждаться в лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси, - говорится в документе ведомства.

В список мероприятий экспортного контроля добавлены инструменты и электроприборы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.

Также США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Министерство торговли США ввело санкции в отношении предприятий российской оборонной промышленности. Речь идет о НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», компании «Стрела», «Роствертол».

Под новые ограничения попали Брянский автомобильный завод, автозавод «Урал», Уральский завод гражданской авиации и Улан-Удэнский авиационный завод

В отношении этих предприятий введены дополнительные требования для соглашений по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий.

Что такое экспортное ограничение? Это ограничение на вывоз (экспорт) товара в определенную страну правительством. Такие ограничения могут налагаться в случае необходимости ограничить распространение военных или двойных технологий.

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