Какая погода ждет белорусов на выходных? 19.05.2023, 17:30

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Фото: Charter97.org

Прогноз на 20-22 мая.

20 мая погоду будет определять периферия антициклона с центром над Балтийским морем. Переменная облачность. Без осадков, сообщает pogoda.by.

Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, местами до +12°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21 мая погодные условия в нашей стране будет определять периферия скандинавского антициклона. Ночью небольшая, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, местами до +10°С, максимальная днем +18..+24°С.

22 мая на большей части страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем по северу республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с северо-запада Европейской части России. Переменная облачность.

Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северу республики пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, местами до +10°С, максимальная днем составит от +17°С по северу до +25°С по юго-востоку страны.

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