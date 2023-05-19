В офисе Зеленского спрогнозировали сроки передачи Киеву самолетов F-16 2 19.05.2023, 17:20

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Решение уже практически принято.

Между союзниками и Украиной продолжаются переговоры по передаче военных самолетов западного производства. В офисе президента Украины убеждены, что страны Запада уже приняли положительное решение.

Об этом «24 Каналу» заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, сегодня Украина уже обсуждает логистические вопросы передачи западных истребителей.

Украина получит F-16

Подоляк рассказал, что процесс затягивается из-за бюрократизма, присущего странам Европы и США. Конечному решению предшествует долгое обсуждение, взвешивание рисков, но в конечном случае все равно принимается в пользу Украины.

- Я хочу, чтобы вы осознали это уже практически принятые решения. Союзники осознают, что нам передадут нам все необходимое оружие, включая F-16, – заверил советник главы ОПУ.

Решения о танках и ракетах приняли также не сразу

Он напомнил, что полгода назад Украина только начала разговоры о танковой коалиции. На начальном этапе также возникали трудности, какие дадут танки ВСУ, будут ли среди них танки западного производства.

- Так же было с ракетами Storm Shadow, которые дала Великобритания, и теперь это открывает двери к передаче ракет другими странами, как Франция, и на большую дальность – не только 290, но и 500 километров. Очень странно будет выглядеть, что одна страна поддерживает Украину до конца, а другая нет, – отметил Подоляк.

Зачем Украине западная авиация

Подоляк добавил, что сегодня Россия демонстративно использует тактическую авиацию, чтобы подходить к нашим границам и выстреливать авиационные бомбы. Оккупанты используют ПВО С-300 для ударов по городам и селам. Этому может противостоять эффективная система ПВО.

- Мы уже доказали, что можем эффективно противостоять ракетным атакам. Но ключевым компонентом является истребитель F-16. К тому же, эти самолеты нужны, чтобы поддерживать контрнаступление и нивелировать единственное преимущество российской армии – количество авиации, – подчеркнул он.

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