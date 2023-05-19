В Минске будут судить КМС по биатлону и велоспорту Злату Филиппенко

В Минске будут судить КМС по биатлону и велоспорту Злату Филиппенко1
- 19.05.2023, 18:04
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Девушка учится в Белорусской государственной академии авиации.
По «народной» статье будут судить 20-летнюю кандидата в мастера спорта по биатлону и велоспорту Злату Филиппенко. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».
Девушка учится в Белорусской государственной академии авиации на факультете гражданской авиации. Ее задержали 24 марта по уголовному делу по статье 342 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Как пишет dissidents.by, на месте протестной акции девушка оказалась случайно, когда возвращалась с тренировки. Ей на тот момент было 17 лет.
Суд над Златой начнется 30 мая в суде Советского района Минска. Дело будет рассматривать судья Ольга Емельянченко.