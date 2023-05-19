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CNN: США примут участие в «коалиции истребителей»

  • 19.05.2023, 18:29
CNN: США примут участие в «коалиции истребителей»

Будут обучать украинских летчиков.

Президент США Джо Байден на саммите «Группы семи» в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

Об этом телеканалу CNN сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

По словам собеседника CNN, обучение украинских летчиков, скорее всего, будет происходить только в Европе, но американский персонал будет принимать в нем участие вместе с европейскими союзниками и партнерами.

«Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы их предоставим и кто их предоставит», – добавил чиновник США.

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас «Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и обучения, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом».

«Дискуссии о совершенствовании украинских Воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины», – отметил источник CNN.

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