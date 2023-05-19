На «Беларуськалий» рвался необычный «кадр», но его не взяли даже на испытательный срок 2 19.05.2023, 18:43

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Видеофакт.

В один из цехов «Беларуськалия» пришел бобр и, судя по всему, вознамерился там остаться. Однако сотрудники предприятия оказались не рады незваному «напарнику» и после долгой погони сумели его выкурить, пишет mlyn.by.

Неожиданный визит случился ранним утром 19 мая: на обогатительную фабрику 4-го рудоуправления «Беларуськалия» в Солигорском районе забрел бобр.

— Дежурившие на смене работники рассказали, что бобер в производственных помещениях чувствовал себя по-свойски, уходить не собирался. Тем не менее животное необходимо было удалить с территории, так как он мог и оборудование повредить, и сам погибнуть в одном из механизмов, — рассказал один из сотрудников предприятия.

Выгнать грызуна оказалось непросто: на это ушло около трех часов. При этом бобр настойчиво рвался назад, уворачивался и не хотел покидать цех.

— В итоге таки удалось, с помощью небольшой хитрости, выпроводить пришельца в ворота главного корпуса, — добавил работник «Беларуськалия».

Сотрудники предприятия предполагают, что животное могло прийти с расположенного неподалеку пресноводного пруда для технических нужд.

К слову, чуть позже в этот же день на фабрику приехали на экскурсию участники Белорусского агрохимического форума. Возможно, шутили они, бобр тоже хотел присоединиться.

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