Под новые персональные санкции США попали несколько уроженцев Беларуси 19.05.2023, 18:54

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Кто они?

США добавили в санкционный список фамилии почти 50 россиян. Среди них есть уроженцы Беларуси, передает «Зеркало».

Всего в список внесены 46 человек, «связанных с Россией», в том числе туда попали граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Беларуси и один подданный Лихтенштейна.

Так, например, под ограничения попала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая родилась в Витебске.

Кроме того список пополнил еще один белорус по национальности — Евгений Костюк. В документе указано, что он связан с логистической компанией «Белмагистральавтотранс», которая также оказалась под санкциями. Предприятие зарегистрировано в Германии.

Также под ограничения попала компания «Симметрон электронные компоненты» с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также филиалами в Новосибирске и Минске. Предприятие занимается дистрибуцией электронных компонентов, указано на сайте.

Из российских топовых чиновников под новые санкции США попали министр образования РФ Сергей Кравцов, помощник президента России Игорь Левитин и другие.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против замминистра юстиции России Олега Свириденко и российских судей.

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