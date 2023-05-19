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В Турции обнародовали окончательные результаты первого тура выборов президента

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  • 19.05.2023, 19:16
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В Турции обнародовали окончательные результаты первого тура выборов президента

Второй тур состоится 28 мая.

Высшая избирательная комиссия Турции подсчитала окончательные результаты первого тура президентских выборов. Первое место занял глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Hurriyet.

Согласно данным результатов первого тура, Эрдоган набрал 49,24% голосов. Второе место занял его главный конкурент на выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 45,07% голосов.

Стоит заметить, что, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Турции пройдет второй тур между Эрдоганом и Кылычдароглу. Он состоится в воскресенье, 28 мая.

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