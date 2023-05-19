«Это дело принципа, почему мы должны за это платить?» 1 19.05.2023, 19:21

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Иллюстративное фото

В Дзержинске из крана полился «кофе», который никто не заказывал.

У жителей Дзержинска вместо питьевой воды из-под крана потекло нечто явно непригодное для употребления — фото они прислали в редакцию «Зеркала». Оказалось, дело в ремонтных работах, о которых жильцов никто не предупредил заранее.

«Готовый кофе», — комментируют жители Дзержинска жидкость насыщенно-черного цвета, которая текла у них из кранов.

По словам людей, выяснить причину произошедшего им удалось только постфактум по телефону 115: там объяснили, что вода стала грязной из-за ремонтных работ. Однако жильцов никто не предупредил заранее о проведении этих самых работ — по крайней мере, объявления они не увидели.

Неизвестно, проведут ли горожанам перерасчет в жировках за непригодную воду, однако пару кубов и горячей, и холодной воды им пришлось сливать «через счетчики».

— Это дело принципа, почему мы должны это оплачивать? — жалуются жильцы.

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