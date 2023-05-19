В Гродно в реке заметили редкую для Беларуси черепаху 2 19.05.2023, 19:27

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Обычно они обитают в Мексике и США.

В реке Городничанке дети обнаружили красноухую черепаху, пишет БелТА.

Обычно они обитают в Мексике и США. Для Беларуси красноухая черепаха — чужеродный вид. Со временем она превращается в довольно крупное животное: длина панциря достигает от 18 см до 30 см.

Часто те, кто заводит красноухих черепах, не готовы к тому, каким станет животное в будущем. Тем более что со временем для черепах нужны определенные условия: большие аквариумы с фильтрами и подогревом.

Поэтому их выпускают в открытые водоемы города. В связи с тем, что зимы сейчас мягкие, животные хорошо адаптируются и живут в местных реках.

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