«Я видел «русский мир» собственными глазами» 1 19.05.2023, 19:36

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Владислав Ващук

Экс-футболист сборной Украины Ващук стал солдатом бригады наступления «Буревій» Нацгвардии.

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук стал солдатом бригады наступления «Буревій» Нацгвардии.

Об этом Ващук сообщил 19 мая в Facebook.

Бывший игрок подчеркнул, что это было его личное решение.

«Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу победу, – написал Ващук. – Я видел «русский мир» собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить – что я делал во время войны… Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу!»

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