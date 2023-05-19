Двое белорусских хоккеистов попали в топ-100 преддрафтового рейтинга НХЛ 2023 19.05.2023, 20:11

В рейтинг попали Иван Аношко и Даниил Боурош.

Стало известно, что двое белорусских хоккеистов попали в преддрафтового рейтинга НХЛ 2023 года, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Отмечается, что на 91-ом месте оказался нападающий «Динамо-Шинника» Иван Аношко. Он был признан лучшим новичком Молодежной хоккейной лиги. Сказано, что в 53-х матчах регулярного сезона ему удалось набрать 53 очка, а в двух поединках плей-ин он получил 1 балл.

Что касается второго хоккеиста, то им стал Даниил Боурош. Он расположился на 95-ой строчке указанного рейтинга. Ему удалось заработать 70 баллов в 66 66 матчах регулярного чемпионата главной юниорской лиги Квебека. Кроме того, он стал вторым бомбардиром своей команды, а также десятым снайпером всего турнира. Говорится, что в плей-офф на его счету 11 очков в девяти играх. Подчеркивается, что это лучший результат в команде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».