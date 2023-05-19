В Литве хотят переименовать Россию в Московию 17 19.05.2023, 20:15

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В Сейме старны пройдет дискуссия.

Литва рассматривает возможность переименования России в Московию. Комитет по вопросам будущего Сейма Литвы начинает дискуссию о том, имеет ли смысл изменить географическое название страны-агрессора.

Об этом заявил глава комитета Сейма Литвы Раймундас Лопата, сообщает Verslo Zinios.

По его словам, литовские политики будут искать решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, который представит в Сейме свой доклад по поводу истории РФ.

«Мы называем Россию Россией, потому что она так называет в первую очередь себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив. Соответственно, мы будем выяснять, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: называть ли ее Россией, или как-то иначе», - заявил Лопата.

Московия — это политико-географическое название Русского государства в западных источниках, употреблявшееся с разной степенью приоритетности параллельно с этнографическим названием «Руссия» с XV до начала XVIII века. Изначально являлось латинским названием Москвы и Московского княжества.

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