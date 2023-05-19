Лукашисты задержали айтишника, который вернулся из Польши в Беларусь

Лукашисты задержали айтишника, который вернулся из Польши в Беларусь13
- 19.05.2023, 20:19
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Его вытащили из такси сразу после выезда с пункта пропуска.
Силовики задержали айтишника, который вернулся из Польши в Беларусь. Его «покаянное» видео опубликовал 19 мая приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Мужчину схватили сразу после выезда с погранперехода. Судя по видео, его вытащили из автомобиля такси.
«Работаю сейчас в Польше, в IT-компании. Сегодня приехал из Польши в Республику Беларусь. Был задержан на трассе по дороге в Минск», — сказал в «покаянном» видео мужчина, он также добавил, что был задержан за комментарии в адрес силовиков.
Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал сообщил, что в действиях мужчины усматривают составы уголовного преступления по трем статьям, а также отметил, что судьбу квартиры и автомобиля, которые задержанный хотел переоформить, «решит суд».