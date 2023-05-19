NBC: США и союзники готовы предоставить Украине F-16

NBC: США и союзники готовы предоставить Украине F-161
- 19.05.2023, 20:23
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F-16 не обязательно будут поступать непосредственно из США.
США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Киева.
Об этом чиновник Белого дома заявил в комментарии NBC.
По словам источника телеканала, пока сроки предоставления Украине современных истребителей не установлены, но они не будут использоваться во время грядущего контрнаступления Украины против российских сил.
В ближайшие месяцы США и их союзники «решат, когда фактически предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит», – сказал чиновник, добавив, что F-16 не обязательно будут поступать непосредственно из США.
«Дискуссии о совершенствовании украинских военно-воздушных отражают нашу долгосрочную приверженность к самообороне Украины», – добавил он.
До сих пор американская сторона не подтверждала готовности способствовать передаче Украине истребителей F-16, хотя в комментариях для СМИ чиновники и не отрицали, что поддержат решение других стран предоставить Киеву собственную авиацию.