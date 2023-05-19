Ученые предложили новую теорию появления человека 2 19.05.2023, 20:55

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Люди появились в результате коммуникации между несколькими популяциями?

Международная группа ученых, в которую вошли исследователи из Университета Макгила и Калифорнийского университета в Дейвисе, предложили новую теорию появления человека в Африке. По их словам, люди жили в разных уголках континента и мигрировали по нему, скрещиваясь на протяжении сотен тысяч лет.

Как отмечается на сайте Университета Макгила, эта точка зрения противоречит господствующим теориям происхождения человека. Согласно одной из них, 150 тысяч лет назад в Африке существовала центральная предковая популяция, от которой расходились другие популяции. Согласно другой, эта предковая популяция стала результатом скрещивания людей современного типа с неандертальцами, что стимулировало скачок эволюции человека.

«В разное время люди, которые придерживались классической модели единого происхождения Homo sapiens, предполагали, что люди впервые появились либо в Восточной, либо в Южной Африке. Но было трудно согласовать эти теории с ограниченными ископаемыми и археологическими записями о заселении человеком таких отдаленных мест, как Марокко, Эфиопия и Южная Африка, которые показывают, что Homo sapiens обитали на континенте еще по крайней мере 300 тысяч лет назад», - заявила одна из авторов исследования Бренна Хенн.

Поэтому в новом исследовании ученые решили применить новый подход. Они изучили генетический материал 290 человек из генетически и географически разных африканских групп, чтобы проследить сходства и различия между популяциями, которые появились за последний миллион лет. Это позволило получить представление о генетических взаимосвязях и эволюции человека на континенте.

«Мы использовали новый алгоритм для быстрого тестирования сотен возможных сценариев. Те, которые предполагали движение потока генов туда и обратно между популяциями в разных частях континента в течение сотен тысяч лет, дали гораздо лучшее объяснение генетической изменчивости, которую мы наблюдаем сегодня. Мы написали этот алгоритм, чтобы понять, как риск генетических заболеваний варьируется в разных популяциях, и это привело нас к глубокому изучению происхождения человека. Было очень интересно связать таким образом прикладные и фундаментальные исследования», — добавил один из авторов исследования Саймон Гравел.

Как пишет Science Alert, исследования показало, что существовало две линии, которые ответственны за передачу генома людям, населяющим Африку сегодня. Эти линии представляют ранних людей, которые жили в разных частях континента примерно 400 тысяч лет назад.

Согласно моделированию, после того, как две линии независимо друг от друга появились на противоположных частях континента, две популяции, вероятно, слились, а затем снова разделились на субпопуляции около 120 тысяч лет назад.

По мнению ученых, представители этой объединенной линии могли покинуть Африку и поселиться в Европе около 50 тысяч лет назад. Вместе с тем, моделирование показывает, что первые люди покинули Африку и достигли Европы на 10 тысяч лет позже, чем считалось.

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