Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Гончаров начнет выступать в «Цирке дю Солей» 2 19.05.2023, 21:36

Владислав Гончаров

Спортсмен из Витебска выиграл золото Олимпиады в 2016 году.

Олимпийский чемпион Рио-2016 в прыжках на батуте Владислав Гончаров принял предложение знаменитого канадского «Цирка дю Солей» («Cirque du Soleil») и написал заявление об увольнении из национальной сборной, сообщает «Прессбол».

Спортсмену из Витебска 27 лет. На Олимпиаде 2016 года он выиграл турнир в прыжках на батуте и стал в этом виде спорта первым олимпийским чемпионом из Беларуси. Кроме того, он многократный чемпион мира и Европы.

«Цирка дю Солей» известен тем, что там выступает немало знаменитых спортсменов со всего мира, завершивших карьеру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».