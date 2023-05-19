В Беларусь из России приехали по меньшей мере три эшелона с солдатами и техникой 19.05.2023, 21:34

При том один прибыл из Волновахи – из зоны боевых действий войны в Украине.

Сообщество железнодорожников Беларуси заметило, что в страну снова начали прибывать российские военные эшелоны. При том один прибыл из Волновахи – из зоны боевых действий войны в Украине.

По данным железнодорожников, 18 мая на станцию Заслоново, что в Витебской области, прибыл военный эшелон № 961 из 45 вагонов, в том числе четырех пассажирских (там было около 200 человек), двух крытых с амуницией и 39 платформ с колесной и гусеничной военной техникой. Эшелон ехал из Волновахи Донецкой области Украины – города, который российские войска почти полностью разрушили и захватили в марте 2022 года. Сейчас от города до фронта менее 20 км.

Кроме того, железнодорожники сообщают о таких военных эшелонах:

15 и 16 мая на станцию Полонка, что под Барановичами, прибыли два российских эшелона с военными, амуницией и техникой.

17 мая из Заслонова на станцию Гуково, что в Ростовской области России под границей с Украиной, отправился эшелон с личным составом, амуницией и техникой российских войск. По прибытии 22 мая эшелон, как пишут беларусские железнодорожники, должны перецепить на Локомотив самопровозглашенной «ЛНР» и исправить в Украину – на Дебальцево и Углегорск.

14 мая со станции Полонка в то же Гуково отправили еще по крайней мере один эшелон с российскими военными, амуницией и техникой.

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» подсчитал, что за последнее время в Беларусь приехало и из Беларуси уехало такое количество российских военных и техники:

военных – приехало минимум 600 человек, уехало минимум 300;

техники – приехало минимум 114 единиц (в том числе бензовозы и бронетранспортеры), уехало минимум 75 единиц (в том числе танки и бронемашины пехоты);

боеприпасов и снаряжения – приехало минимум 5 вагонов, уехало минимум 4.

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