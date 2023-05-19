Сунак назвал страны, которые будут обучать украинских пилотов на западных истребителях 19.05.2023, 21:42

Риши Сунак

Также премьер-министр Великобритании подтвердил предоставление Киеву авиации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 19 мая, сообщил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

В Twitter он поприветствовал решение США, которые ранее одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

«Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиацию. Мы едины», — написал он.

19 мая Yahoo News сообщило, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 займет всего четыре месяца — намного меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины. По информации издания, так считают в ВВС США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».