Геннадий Гудков: Если Лукашенко сейчас «загнется», у Путина будут серьезные проблемы 2 19.05.2023, 21:53

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Геннадий Гудков

По мнению российского оппозиционера, у белорусского диктатора серьезная болезнь.

Физиология есть физиология, она на всех по-разному действует. Кто-то в 60 лет умирает, а кто-то – до 100 живет. Кому как повезет, не всегда медицина помогает. Об этом «24 Каналу» сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

– Да, квалифицированные специалисты могут решить немало проблем. Понятно, что человек, узурпировавший власть в Беларуси, может позволить себе любые деньги потратить на свое здоровье. Однако не всегда это помогает.

По мнению Гудкова, у белорусского диктатора серьезная болезнь. Но вряд ли это отравление.

– Мне кажется, в Кремле взволнованы болезнью Лукашенко не меньше, чем в Минске. Если Лукашенко сейчас «загнется», в Беларуси для Путина будут серьезные проблемы и испытания. В России это очень хорошо понимают, – отметил Гудков.

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