Белорусские предприятия работают на склад 2 19.05.2023, 22:15

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В Минске складские запасы выросли на 44%.

По состоянию на 1 мая запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий составили 9,176 млрд рублей в эквиваленте. За 12 месяцев они увеличились на 24%, что значительно выше роста цен.

По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на 1 мая 2023 года составили 76,9%. Годом ранее относительный уровень запасов готовой продукции был ниже — 66,8%. С 2016 года этот показатель в мае был выше только один раз — в 2020 году (79,1%), заметили Вanki24.by.

Больше всех склады заполнили предприятия Брестской области — 113,3% среднемесячного объема производства (при 72,5% в предыдущем году). В денежном эквиваленте запасы достигли 1,491 млрд рублей, что на 76,7% больше, чем было год назад.

В лидерах также оказался Минск — 106,8% от выпуска в месяц (86,3% было в апреле прошлого года). В денежном выражении на столичных складах скопилось товаров на 1,961 млрд рублей, что на 44% больше прошлогодней суммы.

В целом размер запасов в денежном выражении за год вырос во всех областях, кроме Витебской.

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