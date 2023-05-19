Тысячи венгров вышли на протесты 19.05.2023, 23:21

Протестовали против нового законодательства.

В пятницу тысячи венгров вышли на демонстрацию в Будапеште в знак протеста против нового законодательства, которое ликвидирует статус государственных служащих для учителей, а также против применения полицией слезоточивого газа против подростков во время предыдущей демонстрации.

Об этом сообщает Reuters.

Пятничный протест состоялся после серии митингов и забастовок за повышение зарплат и улучшение условий труда учителей. Уровень инфляции в Венгрии, который сейчас составляет 24%, снизил заработную плату учителей, которая и так была ниже средней по стране и по данным 2021 года занимает предпоследнее место среди стран ОЭСР.

В пятницу протестующие вышли на марш против нового так называемого закона о статусе, который также значительно увеличит нагрузку на учителей. Критики называют этот закон «законом мести», который воспринимается как наказание за летнее сопротивление учителей.

Правительство Орбана заявило, что законопроект направлен на повышение качества образования. Почти 5 000 учителей уже заявили, что оставят свою профессию, если закон о статусе вступит в силу.

Уличные протесты в течение последнего года были мирными, за исключением одного в начале этого месяца, когда полиция применила слезоточивый газ к подросткам на митинге в поддержку учителей, которые пытались приблизиться к офису Орбана, окруженного строительными заборами с 2020 года.

Правоохранители заявили, что нацелились на протестующих, которые разрушали строительные барьеры и забрасывали полицейских мусором.

«Для многих людей, многих учеников, это будет определяющим моментом, когда сегодняшняя власть показала свои зубы и больше не беспокоится о том, чтобы выглядеть демократической», – сказал в пятницу 17-летний Мате Хидаш, ученик, пострадавший от слезоточивого газа на предыдущем митинге.

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