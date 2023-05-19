Залужный поговорил с Милли про успехи Patriot 19.05.2023, 23:52

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Валерий Залужный

Также они обсудили дополнительные системы ПВО.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале в пятницу, 19 мая.

Главнокомандующий ВСУ рассказал американскому коллеге о массированных атаках россиян дронами и «ракетами разных типов, в том числе аэробалистическими Х-47М2 Кинжал».

«Поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба», - подчеркнул украинский военный.

Залужный и Милли также обсудили необходимость поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности.

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