В Литве вступил в силу запрет пропаганды тоталитарных режимов 2.05.2023, 1:16

Закон позволит убрать из публичного пространства символы тоталитаризма и авторитаризма.

С 1 мая в Литве вступил в силу закон о десоветизации публичного пространства, который предусматривает запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии, а также новый порядок демонтажа или замены публичных объектов, которые этот запрет нарушают.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Закон, принятый Сеймом Литвы в декабре 2022 года, позволит убрать из публичного пространства символы тоталитаризма и авторитаризма – мемориалы, другие памятники, а также названия улиц, площадей и других общественных объектов.

Согласно закону, запрет будет касаться любой формы чествования или изображения лиц, символики или информации, пропагандирующих тоталитарные и авторитарные режимы и их идеологии, отмечает литовский Сейм.

Запрет не распространяется на музеи, архивы, библиотеки при организации выставок, информирование общественности о тоталитарных и авторитарных режимах и их последствиях, использование таких предметов и информации в целях образования, науки, профессионального искусства и коллекционирования.

Оценку публичных объектов на предмет пропаганды тоталитарных или авторитарных режимов и их идеологий будет осуществлять Литовский центр исследований геноцида и сопротивления, а также муниципальные органы власти.

В каждом случае демонтажа объекта советской или тоталитарной пропаганды свое заключение сначала должна предоставить межведомственная комиссия, которая будет состоять из девяти членов, делегированных от различных учреждений и организаций.

После этого решение о демонтаже объекта принимает генеральный директор Центра исследований геноцида и сопротивления.

До этого в Литве была предусмотрена лишь административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду символов некоторых тоталитарных и авторитарных режимов. Однако после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, многие муниципалитеты выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских солдат.

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