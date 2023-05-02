Дуда: Польша во время председательства в ЕС сделает все для вступления Украины и Молдовы 2.05.2023, 5:06

АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: PAP

1 мая Польша отмечала 19-ю годовщину вступления страны в ЕС.

Польский президент Анджей Дуда в понедельник пообещал, что Польша приложит все усилия во время председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года, чтобы Украина и Молдова стали членами объединения.

Как сообщает RMF FM, об этом Дуда заявил на совместном мероприятии с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по случаю 19-й годовщины вступления страны в ЕС.

Как подчеркнул польский президент, одним из главных приоритетов во время председательства Польши в Совете Евросоюза будет членство Украины, Молдовы, а также стран Западных Балкан в ЕС.

«Мы с премьер-министром (Матеушем Моравецким – ред.) очень хорошо знаем, что значит долго ждать, что значит хотеть быть частью свободного Запада, частью которого мы сегодня являемся в политическом смысле», – отметил Дуда.

«Это надо наверстать, и поэтому я думаю, что никто другой, кроме нас – Польши – не должен твердо и очень решительно сказать: мы должны наконец принять их в ЕС. Страны Западных Балкан должны быть приняты. Сегодня историческим требованием момента является принятие в ЕС Украины и Молдовы», – подчеркнул он.

Президент Польши напомнил, что в феврале 2022 года инициировал письмо президентов о скорейшем предоставлении Украине статуса кандидата на членство, к которому сначала отнеслись скептически.

«Сегодня Украина является кандидатом. Мы сделаем все, чтобы Украина как можно быстрее стала частью ЕС», – сказал Дуда.

Польша является членом Европейского Союза с 1 мая 2004 года. Вместе с ней в Евросоюз вступили Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия, что стало самым масштабным расширением в истории объединения.

Как известно, власти Украины ставят целью до конца 2023 года начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, а через два года (то есть до 2025-го) – завершить выполнение условий ЕС со своей стороны.

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