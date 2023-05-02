В Токмаке артиллерия ВСУ накрыла российских военных и ФСБ

В Токмаке артиллерия ВСУ накрыла российских военных и ФСБ5
- 2.05.2023, 7:37
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Удар был нанесен из HIMARS.
Украинские военные в понедельник, 1 мая, поразили места базирования россиян во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Так, в кафе Лагуна в Токмаке по случаю 1 мая собрались работники ФСБ и российские военные. Оперативное Командование ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты, после чего артиллерийская система HIMARS отработала по нескольким местам базирования российских военных.
«Спасибо спецподразделению, которому вы, уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ Запорожье. И, конечно, богам войны — нашим артиллеристам!», — говорится в сообщении.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, ВСУ ночью разнесли позиции россиян в Бахмуте из HIMARS.