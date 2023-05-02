В Токмаке артиллерия ВСУ накрыла российских военных и ФСБ 5 2.05.2023, 7:37

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Удар был нанесен из HIMARS.

Украинские военные в понедельник, 1 мая, поразили места базирования россиян во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Так, в кафе Лагуна в Токмаке по случаю 1 мая собрались работники ФСБ и российские военные. Оперативное Командование ВСУ получило координаты с местом, где отдыхают оккупанты, после чего артиллерийская система HIMARS отработала по нескольким местам базирования российских военных.

«Спасибо спецподразделению, которому вы, уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ Запорожье. И, конечно, богам войны — нашим артиллеристам!», — говорится в сообщении.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ВСУ ночью разнесли позиции россиян в Бахмуте из HIMARS.

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