Они с ужасом просыпаются и читают, не начали ли ВСУ контрнаступление 3 Виктор Андрусив

2.05.2023, 7:43

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О россиянах до войны и сегодня.

Быть россиянином до войны — это кричать о Киеве за 3 дня и Ла—Манше за две недели. Сегодня — это радоваться продвижению на 150 м в Бахмуте.

Быть россиянином до войны — это заставлять бояться весь мир. Сегодня — это с ужасом просыпаться и читать новости, не начали ли ВСУ контрнаступление.

Быть россиянином до войны — это каждый год пафосно отмечать 9 мая с угрозами на весь мир. Сегодня — это отменять парады и с ужасом ждать украинских прилетов по Москве.

Быть россиянином до войны — это угрожать ударом по Польше за размещение ЗРК Патриот. Сегодня — это когда тебя выбрасывают из помещения русской школы в Варшаве мордой об пол.

Быть россиянином до войны — это гульбанить в дорогих ресторанах Европы и петь Любэ. Сегодня — это плакать по замороженным активам и не иметь возможности поехать в Европу.

Быть россиянином до войны — значит требовать, чтобы с вами обращались как с Соединенными Штатами. Сегодня — это клянчить боеприпасы у Ирана и Северной Кореи.

Быть россиянином до войны — это кричать «не смешите мои Искандеры». Сегодня — это целый месяц накапливать ракеты, чтобы из 18 ракет 3 попали.

Быть россиянином до войны — это пиарить свои танки «Армата» и «дедов-героев». Сегодня — это поставлять на фронт Т-55 и давать героев насильникам и педофилам.

«Такую страну про**али!»

Виктор Андрусив, Telegram

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