Как план Путина расколол армию РФ 2.05.2023, 7:56

6,510

ISW рассказал, почему глава Кремля постоянно меняет генералов.

За 15 месяцев войны, с февраля 2022 года, Владимир Путин 17 раз менял командующих российскими оккупантами в Украине, в том числе командующего всей группировкой – 3 раза.

Также были сменены командующие Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами и несколько заместителей главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Как отметили военные аналитики Института изучения войны (ISW), глава Кремля спешил избавляться от генералов, которые не приносили ему ожидаемых побед. Однако такие хаотические метания 70-летнего президента РФ, не имеющего реального боевого опыта, раскололи и дезорганизовали командные структуры армии. В результате такой политики возможности армии РФ проводить «целостную» кампанию были подорваны.

Что интересно, имя военного, руководившего вторжением в Украину в первые недели полномасштабной войны, до сих пор неизвестно.

В ISW считают, что президент РФ, вероятно, хотел выставить себя искусным главнокомандующим и присвоить успех молниеносной победы, которой не произошло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».