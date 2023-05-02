Прогноз по валютам: май начнется с «горячих событий» для доллара 2.05.2023, 8:06

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Евро в Беларуси может подтянуться вверх.

Текущая неделя снова неполная, биржевые торги валютами начинаются только 2 мая. Но и, кроме того, первые дня мая обещают стать весьма жаркими на мировом финансовом рынке, пишет myfin.by.

Доллар США останется под давлением на мировом финансовом рынке. Дело в том, что рынок очень соскучился по ралли фондовых индексов и по итогам квартальных отчетов крупнейших компаний и банков (достаточно позитивных), может разыграть свою карту. И доллару США там отведена роль на снижение.

Как оно будет на самом деле – покажут итоги текущей недели и с учетом сказанного на белорусском валютном рынке возможен курс доллара США около текущих USD/BYN 2,9000. А вот евро и российский рубль могут подтянуться вверх до EUR/BYN 3,3000 RUB/BYN 3,6200 за 100 российских рублей.

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