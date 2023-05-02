Андрей Пионтковский: Россия стала жертвой собственной лжи и пропаганды 3 2.05.2023, 8:10

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Серьезной системы ПВО нет даже в Москве.

Журналист Андрей Пионткоский в своем общении с Романом Цимбалюком высказался по поводу того, как удары по территории РФ могут изменить ситуацию в России или власти страны смогут это как-то скрыть. Политический эксперт объяснил, что если бы факт прилета был единичным, то о нем могли бы умолчать, но когда «хлопки» происходят с завидной регулярностью, то избежать огласки не удастся.

Интервью Андрея Пионтковского можно посмотреть на канале YouTube.

Российский политолог, проживающий в эмиграции, предрек события ближайшего будущего, которые могут произойти в РФ: «Одну бомбу можно не показать в Белгороде, а взрыв на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года будет идти в прямом эфире, я так полагаю. Это, очевидно, такая психологическая разминка, разогрев перед предстоящим выступлением Украины. Кстати, поздравляю вас: сегодня 1 мая. Не с праздником трудящихся, а с наступлением того месяца, который безусловно станет месяцем нашего победоносного наступления».

Известный журналист тонко намекнул, что последний месяц весны станет решающим для Украины: «Кстати, скажу обо всех неприятностях, которые происходят на территории Российской Федерации и на тех территориях, которые она объявляет якобы российскими. Нет системы ПВО серьезной даже в Москве. Вы помните эту сцену комичную, как полковник Генерального штаба на собственной спине тащил этот несчастный «Панцирь-С1» на крышу своего здания?»

«Это разоблачает все лицемерие российской внешней политики последних десятилетий. Они кричали все время, что их окружает НАТО, который вот-вот нападет, но они понимали, что это чушь, и не создавали себе систему ПВО, потому что им и в голову не приходило, что кто-то может атаковать Москву с воздуха. И этого никогда бы не случилось, если бы они не напали на Украину. Они стали жертвой собственной лжи и собственной агрессивной политики», - подытожил Андрей Пионтковский.

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