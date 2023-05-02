Взорванный состав — сигнал Минску? 1 Александр Фридман

2.05.2023, 8:17

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В Беларуси, вероятно, получили ответ на этот вопрос.

Состав с топливом в Брянском области стал целью атаки (вне зависимости от того, кто за ней стоит), ибо принадлежит Беларуси или лишь потому, что проходил по территории России? Или же специально ударили по белорусскому составу на территории России, дабы предупредить официальный Минск и одновременно показать слабость Москвы?

Те самые важные на вопросы, на которые в Минске, вероятно, уже получили ответы, но озвучивать пока не планируют.

Александр Фридман, Telegram

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