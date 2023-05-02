Российские корабли боятся заходить в бухты Крыма 3 2.05.2023, 8:24

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Особенно в бухты Севастополя.

Об этом 1 мая сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал «Рада.

«Они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли «родной гаванью» (Крым в целом и порт Севастополя. – прим.)», – рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас российская корабельная группировка тяготеет к Новороссийску (РФ). Чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, а не в бухты Севастополя.

«Сама корабельная группировка сейчас состоит из 10 единиц и маневрирует максимально рассредоточено в районе, который считают для себя пока что безопасным – в Черном море ближе к юго-восточному побережью Крыма. Они пытаются быть как можно дальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие», – добавила она.

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