В мехе ленивцев обнаружили полезные людям антибиотики 1 2.05.2023, 8:28

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Они могут помочь в борьбе с резистентными бактериями.

Живущие в мехе ленивцев бактерии синтезируют антибиотики, потенциально полезные для людей. Статья об этом опубликована в Environmental Microbiology.

Ленивец является национальным символом Коста-Рики и главной туристической достопримечательностью этой страны. Животные этого подотряда обитают на деревьях и питаются низкокалорийными листьями, в связи с чем они ведут крайне пассивный образ жизни. Из-за этого их мех является домом для многих водорослей, бактерий и других микроорганизмов.

Макс Чаварриа из Университета Коста-Рики взял образцы меха у ленивцев в приюте и провел их лабораторный анализ. Выяснилось, что на этом животном обитают бактерии микрококки, продуцирующие антибиотик. Это вещество позволяет контролировать размножение потенциально патогенных бактерий или подавлять других конкурентов, таких как грибки.

«Мы выделили девять штаммов Brevibacterium и Rotia, способных продуцировать вещества, ингибирующие рост обычных патогенов млекопитающих. Анализ биосинтетических генных кластеров этих девяти изолятов позволяет предположить, что патоген-ингибирующая активность может быть опосредована присутствием сидерофоров, терпенов, бета-лактонов, поликетидсинтаз типа III [и других веществ]. Наши данные свидетельствуют о том, что Micrococcales, населяющие шерсть ленивца, могут играть роль в контроле микробных популяций в этой среде обитания, улучшая наше понимание этой очень сложной экосистемы», — пишут авторы.

Потенциально эти бактерии могут быть источником новых антибиотиков, необходимых для борьбы с резистентными бактериями, у которых выработался иммунитет к старым. Однако прежде, чем это станет реальностью, необходимо будет выяснить, с каким именно веществом связана противомикробная активность.

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