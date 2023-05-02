«Считалось, если есть лодка, ты хозяин» 2.05.2023, 8:37

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Фото: onliner.by

Белорус 30 лет занимается необычным делом.

Павел Райкевич родился в Мотоле в Ивановском районе Брестской области и всю жизнь тянулся к воде. А вода тянулась к жителям агрогородка и заполняла свободные пространства, создавая полесские острова. В итоге на лодке отправляли детей в школу, возили сено, дрова и не только. «Считалось, раз у тебя лодка есть, то ты хозяин», — улыбается Павел. Журналисты onliner.by съездили в Мотоль и привезли красивую видеоисторию о людях воды.

Когда-то плавало пол-Мотоля, лодка была просто необходима. Потом земли отдавали для мелиорации, и вода стала уходить. А Павел продолжал делать лодки — и занимается этим уже 30 лет.

А вот несколько цитат из ролика.

Родился в Мотоле, семья была большой — семеро детей. Отец был бригадиром рыболовецкой бригады, детство все прошло над водой. Предки по отцовской линии в основном занимались столярничеством, у нас, например, было четыре-пять лодок. Это сейчас уже мелиорация прошла, а так постоянно Мотоль наполовину плавал, лодка была необходима.

Фото: onliner.by

Хозяин без лодки — это не хозяин.

Вода для меня — это как жизнь. Речку Ясельду в ту сторону от начала до конца проехал и в другую, туда дальше, до Пинска. Проплывешь — забываешь обо всем, расслабляешься, мысли совсем другие даже.

Фото: onliner.by

Чтобы сделать хорошую лодку, надо хорошая зима, морозная, чтобы заготовить лес. Самые большие морозы — самый качественный материал.

Пришел из армии, женился. Когда старший сын родился, построил дом. Только начали жить в доме, решил сразу, что надо лодка, недели две ее делал.

Понравилось одному: «Сделай и мне». И пошло-поехало, стал делать лодки.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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