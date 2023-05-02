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США и Европа затягивают удавку на шее Путина

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  • Андрей Шипилов
  • 2.05.2023, 8:42
  • 6,390
США и Европа затягивают удавку на шее Путина

Практически никто не заметил одного события, которое произошло в ООН.

США и Европа не спеша, но надёжно и с пониманием сути процесса, затягивают удавку на шее одного гопника, называющего себя президентом России, и копают ров с крокодилами по периметру одной бензоколонки, называющей себя страной.

Практически никто не заметил одного события, которое произошло в ООН 26 апреля, а оно довольно знаковое. А именно, 26 апреля день ассамблея ООН внесла изменения в регламент применения права вето постоянными членами Совбеза.

Отныне, если кто-то из постоянных членов Совбеза прибег к праву вето, Генеральная Ассамблея обязана в течение 10 дней собраться и рассмотреть обоснованность применение этой меры.

Андрей Шипилов, «Фейсбук»

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