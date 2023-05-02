«Беларуская выведка»: У Лукашенко нет другого выхода 5 2.05.2023, 8:45

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Почему диктатор завел «мирную пластинку».

Telegram-канал «Беларуская выведка», который специализируется на инсайдах из высших эшелонов белорусского режима, пишет, что увеличение репрессий не принесло ожидаемого результата, а только сплотило внешний фронт против Лукашенко:

— По закрытым аналитическим данным страну с 20-го года уже покинуло около 500000 самых трудоспособных и самодостаточных граждан страны, в связи с чем образовалась невиданная до селе дыра в фонде соцзащиты. Основной мотив уехавших – усиливающиеся репрессии. Именно эти 500 тысяч имеющих доходы и бизнесы обеспечивали львиную долю поступлений в бюджет. Из-за этого программа пенсионных выплат не пополняется плановыми поступлениями и требует посторонних вливаний с других бюджетных сфер. Согласно аналитике АП и Совбеза число желающих и планирующих в будущем покинуть страну достигает миллиона.

Источники сообщают, что «мирная» риторика начиная с майских праздников начнёт постепенно нарастать. Нужно отметить, что близкий круг диктатора, семья, высшее руководство Совбеза и КГБ так же поддерживают вектор на деэскалацию ситуации. Похоже, впервые складывается ситуация, при которой у Лукашенко нет другого выхода, как заводить «мирную пластинку».

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