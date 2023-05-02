ISW рассказал о войне между Пригожиным и Минобороны РФ 2.05.2023, 8:53

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Главарь «Вагнера» использует пикировку с Шойгу для саморекламы.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, по всей вероятности, использует свой реабилитированный авторитет в российском руководстве, чтобы усилить свои усилия с саморекламами и решить свои давние проблемы с министерством обороны РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, российские источники начали распространять вероятное письмо от Минобороны Пригожину в ответ на его интервью, в котором он угрожал вывести войска ЧВК «Вагнера» из Бахмута, если российские военные не предоставят ЧВК больше боеприпасов.

Как отмечается, в письме перечислены все артиллерийские боеприпасы и оборудование, которые минобороны РФ предоставляет «Вагнеру». Вероятно, письмо было обнародовано, чтобы помешать Пригожину использовать проблему недостатка артиллерии для критики минобороны, как он это делал в прошлом.

В ответ на это Пригожин заявил, что цифр, приведенных в непроверенном документе, все еще недостаточно для того, чтобы «Вагнер» выполнил все поставленные задачи. Затем Пригожин сказал, что ЧВК владеет большими запасами оружия, которое он захватил в ВСУ во время боев за Соледар в январе 2023 года. Глава «Вагнера» предположил, что он предложит обменять эти запасы оружия на ресурсы, которые требуются ЧВК.

В Институте изучения войны считают, что Пригожин продолжит полагаться на существующие информационные линии атаки, чтобы рекламировать себя и добиваться дальнейших привилегий от российских военных, поскольку он сохраняет реабилитированное положение среди российского руководства.

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